Apertura e visita guidata di Palazzo Zurla De Poli

Palazzo Zurla De Poli riapre le porte ai visitatori! Edificato nel 1520 da Leonardo Zurla, per la sua nobile famiglia cremasca, il palazzo si estende tra le attuali vie Tadini e Bottesini con due sobrie facciate esterne che ricalcano i canoni cinquecenteschi lombardi e che, come da usanza dell’epoca, riservano lo sfarzo per gli ambienti interni.

Si organizzano tour guidati di 1 ora in piccoli gruppi con guida laureata in storia dell’arte.

Salutiamo la primavera con le prime fioriture del giardino, appuntamento per domenica 6 marzo con partenza alle ore 11 / 15.30 /16.30

Si visitano la corte, il parco e il piano nobile della dimora cinquecentesca, composto dal salone d’onore e da 3 stanze interamente affrescate, arredate e vissute dalla famiglia.

La visita è gratuita per under 12, disabili e giornalisti con tesserino.

Per prenotazioni: info@palazzozurla-depoli.it oppure via messaggio 339 8086059