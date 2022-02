Conferenza con Edi Minguzzi "Le parole della libertà"

Sabato 19 febbraio, ore 16:30,

nell'ambito della rassegna

"Il Sabato del Museo 2022"

Le parole della libertà

relatore: Edi Minguzzi

a cura dell’Associazione Ex Alunni del Liceo Ginnasio “A. Racchetti”



In questo secondo appuntamento di febbraio si esaminerà la lingua come espressione di un sistema di pensiero, di una scala di valori e di una visione del mondo in grado di condizionare profondamente la società ma anche di esserne condizionata.

La manipolazione ideologica della lingua e il suo livellamento saranno i temi dai quali si svilupperà l’incontro.

Edi Minguzzi ha insegnato Grammatica greca, Teoria dei linguaggi e Semeiotica presso l’Università degli Studi di Milano. È autrice di una grammatica greca per i ginnasi, di opere sul mito greco e di diversi saggi sulle intersezioni storico-culturali sottese alla comparazione linguistica, con particolare riguardo agli aspetti testuali, metatestuali e ideologici dell’epoca tardo-antica e medievale.

L'incontro si terrà presso la Sala Cremonesi del Museo di Crema e del Cremasco.

Posti limitati, obbligo green pass rafforzato e mascherina FFP2.

Informazioni:

museo@comune.crema.cr.it

Tel. 0373 257161