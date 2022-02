Carnevale Cremasco 2022: Mercatini e laboratori

Al Gagèt còl sò unchèt

invita tutti

alla 21^ Edizione

dei Mercatini del Carnevale Cremasco

il 20 e 27 febbraio dalle 9.00 alle 19.00

Purtroppo, come è note, non ci saranno le sfilate dei grandi carri del Carnevale di Crema,

ma sono state confermate le 2 date in cui in Piazza Duomo ci saranno i nostri meravigliosi Mercatini e i divertentissimi laboratori creativi per bambini.



Ai mercatini potrete trovare:

- prodotti alimentari tipici locali e italiani selezionati

- artigianato e opere dell'ingegno

- prodotti per il benessere naturale



I bambini si potranno cimentare nel laboratorio "CREA LA TUA MASCHERINA" con materiali di riciclo.

Domenica 27 febbraio sarà comunque possibile ammirare 2 grandi carri tipici della nostra tradizione alla Mostra statica nei pressi del Comune.

Il tutto è stato organizzato grazie alla collaborazione con il Comitato Carnevale.