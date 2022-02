Aperitivo in lingua: tavoli linguistici e tanta compagnia!

Venerdì 11 febbraio, ore 19:00

presso Circolo Arcipelago

Andare in Erasmus non è mai stato così semplice!

Sappiamo bene che, negli ultimi mesi, non abbiamo potuto viaggiare.

Ci mancano le persone nuove, le esperienze condivise, il brivido della scoperta e la soddisfazione di andare oltre ai confini grazie alle lingue.

Venerdì 11 febbraio basterà un aperitivo nel salone del Circolo Arcipelago per tornare a rivivere quelle emozioni.

I nostri aperitivi in lingua sono aperti a tutti i tesserati arci per l'anno 2021/2022.

Sì, anche a te:

- A te che sei tornato dall'Erasmus e senti già la nostalgia

- A te che stai imparando una lingua straniera e hai voglia di fare conversazione

- A te che parli raramente la tua lingua madre

- A te che, semplicemente, vorresti provare un aperitivo diverso dal solito

Il circolo sarà organizzato con tavoli "parlanti" delle diverse lingue.

Non solo inglese, ma anche spagnolo, tedesco, francese, russo, arabo!

La lingua che vorresti parlare non è tra queste? Scrivici un messaggio e proveremo ad attivare un nuovo tavolo parlante!

Sarà presente anche un tavolo in italiano, dedicato a stranieri, erasmus e servizi civili europei.

Non solo un modo per imparare una lingua, ma anche un'occasione per conoscere persone nuove. Dovrai solo scegliere un tavolo e lasciarti trasportare dalla conversazione!

Ogni tavolo sarà allestito con il materiale necessario per organizzare dei semplici giochi da tavolo, rispettando sempre la normative in merito al distanziamento sociale.

Inoltre il bar del nostro circolo sarà operativo per l'aperitivo!

Ingresso con tessera Arci 2021-2022

Per qualsiasi informazione: Alessia 340/9967794

info@circoloarcipelago.org