Incontro con Stefano Negri e le sue foto di Islanda, Armenia, USA

Associazione culturale Orizzonti Nomadi – L’Angolo dell’Avventura sezione di Crema

con il Patrocinio del Comune di Crema

Assessorato alla Cultura - Turismo e Pari Opportunità

organizzano

Il viaggio attraverso le immagini

Reportage di viaggiatori

Ciclo di videoproiezioni a Crema

a cura di Andreina Castellazzi



Nel secondo incontro, martedì 22 febbraio alle ore 21 si parte per Islanda, Armenia, USA – Old Wild West insieme a Stefano Negri.

La videoproiezione si apre con l’Islanda, la terra degli elfi e dei troll, dove ogni pietra racconta una storia, dove ogni cascata racconta una leggenda, e gli occhi non si stancano di stupirsi di fronte alle straordinarie bellezze naturali di cui è ricca l’isola.

Il viaggio prosegue con l’Armenia: dalla capitale Erevan alla montagna emblematica e leggendaria, l'Ararat, ci troviamo in una terra disseminata di chiese e monasteri cristiani oggi patrimonio mondiale dell'Unesco, immersi in una cultura millenaria di grande varietà. Viaggiare in Armenia significa andare alla scoperta di un popolo fiero, ospitale e caloroso, nonostante le difficoltà.

Infine, ci trasferiremo negli Stai Uniti. Per Stefano Negri, immensità e forza sono le parole che meglio descrivono i sentimenti di chi visita l’Old Wild West, i grandi parchi dell’Ovest, un luogo che incanta e che ha conquistato anche grandi registi che qui hanno ambientato i loro film western.

Stefano Negri, nato a Rio Saliceto (RE), pittore-decoratore di professione, fotografo per hobby, viaggiatore per passione, ha collaborato in passato con alcune riviste. I suoi audiovisivi sono di tipo emozionale, con una particolare attenzione per l’abbinamento tra musica e immagini; trasmettono allo spettatore la curiosità e l’entusiasmo vissuti e soprattutto la voglia di partire al più presto per trovare l’emozione provata.

Tutti gli incontri si terranno in Sala Alessandrini, Via Matilde Di Canossa a Crema.

INGRESSO LIBERO con Super Green Pass e mascherina FFP2.

Info: andrec_mail@yahoo.it - angolodelviaggio@yahoo.it - tel 3392471060

