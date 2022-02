Viaggio di lettura audio-visiva surrealista per il progetto di Community Reading

Alice nella città, venerdì 11 e sabato 12 febbraio, racconterà storie surrealistiche e radicate in un'inedita forma musicale, sotto l’ala inclusiva del progetto di Community Reading. Questo spazio-tempo dedicato alla letteratura varca i confini delle pagine stampate per mostrare come l’atto di leggere abbia molteplici significati e soprattutto infiniti mezzi e possibili traduzioni sceniche.

Venerdì 11, alle ore 21.00, Marco Motta - sassofonista, clarinettista, compositore e video performer, già nella band di Roy Paci nel progetto CorLeone - accompagnerà Alice oltre lo specchio, nel suo paese delle meraviglie, attraverso un viaggio di lettura audio-visiva surrealista dominata da elettronica e sassofoni.

Surrealistic Trick è proprio questo, un itinerario esterno alle logiche razionali, un dialogo tra musica e videoarte che si addentra in quel genere artistico che, ad oggi, non smette di esprimersi.

Qui, grazie a quelle che Motta definisce lezioni-concerto, si avrà modo di fruire consapevolmente la lettura dell’opera stessa di Lewis Carroll.

Musica, parole e leggerezza saranno l’abbraccio accogliente che chiuderà il weekend del Community Reading di Alice nella città. Questo percorso di due giorni che guida un passo nel surreale e l’alto nella realtà, chiama a raccolta tutti gli avventori per porsi in ascolto di storie e narrazioni fantastiche, al di fuori delle convenzioni e contemporaneamente creatrici di un linguaggio comune e inclusivo, capace di stimolare i sensi oltre le pagine.

Come sempre l'ingresso sarà libero con tessera Arci in corso di validità.