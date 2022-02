Conferenza: L’orrore delle Foibe raccontato da Matteo Carnieletto

Giovedì 10 febbraio alle ore 18,

in Sala Zanoni in via Del Vecchio Passeggio,

in occasione de «Il Giorno del Ricordo», il Dipartimento Provinciale Tutela vittime di Fratelli d’Italia, con il Circolo cittadino di Fratelli d’Italia e la sezione di Cremona di Gioventù Nazionale, organizza una conferenza per commemorare le migliaia di cittadini trucidati e gettati nelle foibe, colpevoli solo di essere italiani.

L’incontro avrà come relatore Matteo Carnieletto, redattore de Il Giornale e coautore del libro «Verità Infoibate: le vittime, i carnefici, il silenzio della politica».