Conferenza sulla storia urbanistica di Porta Po, Porta Romana e Porta Mosa

La Società Storica Cremonese, presieduta da Angela Bellardi, organizza un ciclo di conferenze per riflettere sul valore delle piazze, non solo dal punto di vista architettonico e urbanistico, ma andando in cerca del valore e delle trasformazioni che le piazze della città hanno subito nell'arco del tempo.

Una molteplicità di fonti (archivistiche, giornalistiche, fotografie e planimetrie, testimonianze orali ecc.) ci permetteranno, guidati da Sonia Tassini, di ricostruire uno spaccato di storia urbana incentrato sulle tante e varie connessioni esistenti tra cinque importanti elementi nodali dell’impianto cittadino, LE SUE ANTICHE PORTE, ed il tessuto insediativo circostante visto in un progressivo divenire di usi e funzioni.

Tutte le conferenze sulle piazze si terranno su piattaforma Zoom e con diretta Facebook sul canale della Società Storica Cremonese in orario serale.

Secondo incontro: giovedì 17 febbraio alle ore 21 con Sonia Tassini che affronterà il tema:

Oltre le porte. Le vicende urbanistiche, architettoniche ed economico-sociali di Porta Po, Porta Romana e Porta Mosa