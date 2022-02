Serata d'Arte – Incontro per artisti sul tema della Mitologia

Serate d’Arte – Incontri artistici a tema

L’Associazione Artisti Cremonesi propone una serie di incontri serali in cui artisti (associati e non) possono creare, confrontarsi e dialogare a partire dal tema e suggestioni proposte.

Gli artisti possono portare il proprio materiale per realizzare opere o bozzetti preparatori, a ciascuno sarà garantita una postazione di lavoro adatta alle proprie esigenze.

Il tema proposto per la serata di lunedì 21 febbraio è Mitologia.

Inizio della serata alle ore 21.00

Gli incontri (a numero chiuso) sono organizzati presso la sede in via Cesare Battisti 21 e, nel rispetto delle normative anti Covid19 è obbligatoria la prenotazione e il possesso del green pass base.

La partecipazione per gli associati è gratuita e per i non associati con un contributo di €5 per ciascun appuntamento.

Per prenotare chiamare il numero 32387428425 o inviare una e-mail a info@associazioneartisticremonesi.it

Prossimo appuntamento:

Lunedì 21 marzo ore 21