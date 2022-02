Gita in bicicletta: Alla scoperta dell'arte della panificazione

Sabato 26 febbraio

Fiab Cremona propone

Spesa a Km0

”Il Fornaio”

Partiti dall’ufficio “bici” percorreremo v.le Po, Via Riglio per arrivare a Cavatigozzi presso Cascina Marasco. Davide ci accoglierà, e con l’entusiasmo che lo contraddistingue, ci racconterà il progetto “AgroXAgro”, ci parlerà delle farine e come si può ottenere un ottimo pane.

La filiera del “Pane di agro” inizia nei campi di Cascina Marasco, cooperativa agricola e sociale in provincia di Cremona. Il grano è coltivato nei terreni che la circondano, la farina è usata per il pane e le focacce preparate nel laboratorio della struttura. A preparare il pane è Davide Maffezzoni, panificatore che proviene dall’Università degli Studi di scienze gastronomiche di Pollenzo.

Nella quota di iscrizione è compreso un 1 kg di farina e noi potremo acquistare ottimo pane e altri prodotti da forno con prenotazione entro mercoledì 23 febbraio ore 12.00.

La prenotazione può essere fatta presso l’Ufficio di Mobilità ciclistica oppure on-line scrivendo nei commenti la scelta dei prodotti.

SCELTA PRODOTTI

Pane pezzatura da gr. 600 o 1 kg

Tipi di pane

Grano tenero o duro

5 cereali

Ai semi

segale

Farro

Altri prodotti da forno

Focaccia alla pala

Biscotti

Sbrisolona



INFORMAZIONI

Per le norme covid-19 è obbligatorio essere in possesso del super green pass

L’escursione non è una iniziativa turistica organizzata, bensì un’attività esclusivamente ricreativa svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell’associazione.

Prenotazioni

presso Ufficio Mobilità ciclistica il mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00, il giovedì dalle 17.00 alle 19.00

e tramite il modulo online: clicca qui!

Termine Iscrizioni

23 febbraio 2022

Prezzo

€ 5,00 (assicurazione infortuni + 1 Kg di farina)

Orario e luogo di ritrovo

Ore 9.15, P.zza Roma davanti Ufficio Mobilità Ciclistica

Rientro previsto per le ore 12.30

Percorso: facile, 15 km circa

Per informazioni: Gianna 3391546843