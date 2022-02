Concerto live: Subconscious Trio presenta l'album “Water Shapes”

Subconscious Trio

“Water Shapes”

Domenica 6 marzo ore 18:00

Monique Chao pianoforte, voce

Victoria Kirilova contrabbasso

Francesca Remigi batteria

Ingresso libero con tessera Piacenza Jazz Club (è possibile tesserarsi all’ingresso)

NO PRENOTAZIONI – Ingresso consentito fino a disponibilità posti completata

GREEN PASSA RAFFORZATO OBBLIGATORIO + MASCHERINA FFP2

Il Subconscious Trio è stato fondato a Milano nel 2015 e da allora è attivo non solo nella scena musicale milanese e italiana (Piano City 2018, JazzMi 2018~19), ma partecipa a concerti e festival del panorama jazzistico internazionale.

Italia, Bulgaria e Taiwan, tre nazioni legate dalla condivisione di un’unica tradizione musicale: il Jazz. Così, abbattendo confini sovranazionali e culturali, il trio combina lasciti culturali, tradizioni musicali e stili di vita molto differenti tra loro, creando un sound originale, unico nel suo genere, risultato di un miscuglio di generi musicali legati al Jazz e di un interessante compromesso culturale.

Il Subconscious Trio presenterà un repertorio di brani originali e di standard riarrangiati, frutto della rielaborazione personale degli stilemi jazz di ciascuna musicista.

Dal 2015, il trio ha suonato sui grandi e piccoli palchi, numerose città diverse in Italia.

L’album di debutto del Subconscious Trio intitolato “Water Shapes” è stato registrato a Milano nel luglio 2021.

Water Shapes rappresenta il percorso di ricerca identitaria e musicale del trio e svela le molteplici declinazioni delle personalità di ogni suo membro: momenti di spiccata estroversione si intervallano ad attimi meditativi di estrema solitudine, soluzioni musicali intuitive ed impulsive trovano risoluzione in ambientazioni sonore contemplative e sognanti, contribuendo così alla creazione un flusso musicale liquido e continuo che ricerca costantemente un punto d’incontro tra le singolari individualità del trio. Come l’acqua si presenta nella tangibilità delle sue molteplici forme, anche gli 8 brani di Water Shapes, arrangiati e composti da ciascuna musicista del trio, alternano soluzioni sonore eclettiche e dalle più disparate influenze, sempre considerando la ricerca di un equilibrio musicale come fine ultimo del processo creativo. Tradizione e contemporaneità, un connubio che associa l’elemento dell’acqua all’archetipo materno dall’antichità fino ai giorni nostri.