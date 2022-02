Nuovo Balletto di Toscana in "Bayadere. Il regno delle ombre"

Mercoledì 16 marzo ore 20:00

per il programma DANZA

del Teatro Amilcare Ponchielli:

Bayadere. Il regno delle ombre

con la compagnia

Nuovo Balletto di Toscana



Balletto in un atto per 12 danzatori



Musica di Ludwig Minkus

Coreografia di Michele Di Stefano

Musiche originali di Lorenzo Bianchi Hoesch



Bayadère è un balletto intriso di esotismo idealizzato, sia nella trama melodrammatica che nell’estetica dell’insieme.

Nella tradizione la sua scena più celebre, il Regno delle Ombre, si presenta borderline al limite tra il reale e l’aldilà, dove le ombre che appaiono sono come congelate nella loro tragica condizione e i movimenti che compiono sono rituali.

Pensato per un ensemble di talenti giovanissimi, questo nuovo Regno delle Ombre così misteriosamente carico di suggestioni, appartiene ai tempi eccezionali che stiamo vivendo, perché fa riferimento a qualcosa di perduto e a qualcosa di possibile allo stesso tempo, qualcosa che riguarda la presenza dei corpi e l’intreccio delle loro traiettorie, in uno spazio che non è più soltanto un al di là ma è un presente che desidera essere reinventato con delicatezza e passione.

Biglietti:

Platea e Palchi: Intero € 25,00, Ridotto € 22,00

Galleria: € 20,00

Studenti: posto unico numerato € 12,00

I biglietti sono in vendita alla biglietteria del teatro nei consueti orari di apertura:

10.00-18.00 dal lunedì al venerdì e 10.00- 13.00 sabato e domenica

e online su vivaticket

Contatti

Informazioni e prenotazioni telefoniche ai numeri

tel: 0372.022.001 e 0372.022.002.

e-mail (per informazioni non per prenotazioni):

biglietteria@teatroponchielli.it