Danza: Les Italiens de l’Opéra, "Passi di Stelle", Galà

Domenica 27 marzo ore 18:00



per il programma DANZA

del Teatro Amilcare Ponchielli:

Passi di Stelle

Galà

Les Italiens de l’Opéra



Al Ballet National de l’Opéra de Paris (la prima scuola di balletto della storia istituita da Luigi XIV nel 1661 a Parigi) solo una piccola percentuale della compagnia può essere straniera...

Questa percentuale è attualmente dominata dalla presenza di danzatori italiani.

Les Italiens de l’Opéra celebra il successo e la realizzazione di 11 ballerini che sono riusciti a entrare in una delle compagnie più prestigiose e competitive al mondo, custode della tradizione classica e laboratorio aperto alla modernità.

Originario di Venezia, Alessio Carbone porta Les Italiens nei teatri più importanti.

Il programma, scelto su misura, mette in risalto il grande talento di ognuno dei ballerini alternando il repertorio classico a quello contemporaneo.

Biglietti:

Platea e Palchi: Intero € 30,00, Ridotto € 27,00

Galleria: € 25,00

Studenti: posto unico numerato € 15,00

I biglietti sono in vendita alla biglietteria del teatro nei consueti orari di apertura:

10.00-18.00 dal lunedì al venerdì e 10.00- 13.00 sabato e domenica

e online su vivaticket

Contatti

Informazioni e prenotazioni telefoniche ai numeri

tel: 0372.022.001 e 0372.022.002.

e-mail (per informazioni non per prenotazioni):

biglietteria@teatroponchielli.it