Danza: la compagnia MK in "Bermudas"

Sabato 2 aprile ore 120:00



per il programma DANZA

del Teatro Amilcare Ponchielli:

Bermudas



Compagnia MK

ideazione e coreografia

Michele Di Stefano





Premio Danza&Danza Come Miglior Produzione Italiana 2018

Premio Ubu 2019 Come Miglior Spettacolo Di Danza

Selezionato Alla New Italian Dance (Nid) Platform 2019



“Un vortice inarrestabile, complice la musica caraibica, suadente e martellante. Solo pochi istanti di tregua, di stasi, di silenzio totale. Poi il turbinio cinetico riprende. Senza sosta. È la danza di Bermudas, firmata da Michele Di Stefano alla guida della compagnia Mk, che abbina, nel titolo, un luogo geografico e un drink esotico per un originale viaggio turistico, non certo da cartolina. Nostri accompagnatori dieci performer, a trascinarci in una tempesta di campi magnetici con quei corpi che entrano ed escono velocissimi alternandosi in gruppetti, da soli, o tutti insieme, con cambiamenti improvvisi di ritmo e modulazioni contrarie, generando un turbinio di posture circolari e di braccia che, roteando in tutte le direzioni, sembrano alimentare venti boreali e campi energetici.” (Artribune 09/08/2018 – Giuseppe Di Stefano).

Biglietti:

Platea e Palchi: Intero € 25,00, Ridotto € 22,00

Galleria: € 20,00

Studenti: posto unico numerato € 12,00

I biglietti sono in vendita alla biglietteria del teatro nei consueti orari di apertura:

10.00-18.00 dal lunedì al venerdì e 10.00- 13.00 sabato e domenica

e online su vivaticket

Contatti

Informazioni e prenotazioni telefoniche ai numeri

tel: 0372.022.001 e 0372.022.002.

e-mail (per informazioni non per prenotazioni):

biglietteria@teatroponchielli.it