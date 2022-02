Musica: Luxembourg Philharmonia Orchestra

Cibo per mente anima cuore corpo - Musica



Lunedì 4 aprile ore 20:00



Luxembourg Philharmonia Orchestra



Pietro Bonfilio, pianoforte solista

Martin Elmquist, direttore

Programma



Carl Maria von Weber (1786 - 1826)

Ouverture dell'Oberon

Prima esecuzione: Londra, Covent Garden, 12 aprile 1826

Dmitri Shostakovich (1906 - 1975)

Concerto per pianoforte n. 2 in fa maggiore, op. 102

Prima esecuzione: Mosca, Sala grande del Conservatorio, 10 Maggio 1957

Dedica: Maxim Dmitrievich Shostakovich

Allegro

Andante

Allegro

***

Pëtr Il'ič Čajkovskij (1840-1893)

Sinfonia n. 5 in mi minore, op. 64

Prima esecuzione: San Pietroburgo, Bolscioj Sal Konservatorii, 17 novembre 1888

Dedica: Théodore Avé-Lallement

Andante. Allegro con anima

Andante cantabile con alcuna licenza

Valse. Allegro moderato

Finale. Andante maestoso. Allegro vivace



Sale sul palcoscenico del Teatro Ponchielli per la prima volta la Luxembourg Philharmonia Orchestra, orchestra che nel 2019 ha celebrato il suo 40° anniversario, diretta dal suo Direttore Artistico Martin Elmquist. Ad esibirsi in qualità di solista al Fazioli Gran Coda sarà Pietro Bonfilio, giovane pianista italiano già affermato in tutto il mondo, in un concerto di rara esecuzione, il n. 2 di Dmitri Shostakovich. Completa il programma la Sinfonia n. 5 di Čajkovskij, composta in breve tempo tra maggio e agosto del 1888, descritta dallo stesso autore come «una completa rassegnazione di fronte al destino».

BIGLIETTI

Platea e Palchi: Intero € 40,00 - Ridotto € 35,00

Galleria: Intero € 35,00 - Ridotto € 30,00

Loggione: Intero € 30,00 - Ridotto € 25,00

Studenti: posto unico numerato € 12,00

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro e online tramite il circuito www.vivaticket.it

Informazioni:

Biglietteria del Teatro Amilcare Ponchielli

Corso Vittorio Emanuele II, 52

Tel. 0372-022001/02 (lun/ven 10.00-18.00 e sab/dom 10.00-13.00)

biglietteria@teatroponchielli.it