Presentazione della nuova edizione del libro di don Mazzolari

Si terrà venerdì 25 febbraio la presentazione della nuova edizione critica del libro “Diario di una primavera” di don Primo Mazzolari, a cura di Idelbrando Bruno Volpi e Enrico Garlaschelli (EDB 2020).

L’incontro sarà ospitato, alle ore 17, presso la sala dei Quadri del Comune di Cremona in ricordo del 132° anniversario della nascita del parroco bozzolese. L’evento è organizzato dalla Fondazione don Primo Mazzolari di Bozzolo con il patrocinio e la collaborazione del Comune e della Diocesi di Cremona, della Parrocchia di Bozzolo, della ACLI e dell’Azione cattolica di Cremona.

Dopo i saluti del Vescovo di Cremona Mons. Antonio Napolioni, del sindaco di Cremona Gianluca Galimberti e della presidente della Fondazione Mazzolari Paola Bignardi, i ragazzi della classe V del liceo classico Vida di Cremona – con l’intervento di Matteo Truffelli, docente di storia del pensiero politico presso l’ Università di Parma, presenteranno l’opera di Mazzolari. Le conclusioni saranno affidate a don Luigi Pisani, parroco di Bozzolo e vicepresidente della Fondazione.

Una presentazione che, non a caso, è stata affidata ai giovani: uno degli obiettivi principali che si è posta la Fondazione Mazzolari è, infatti, proprio quello di trovare il modo di divulgare e far apprezzare la figura del “Parroco d’Italia” alle nuove generazioni. “Che non siano gli adulti a parlare ai giovani di Mazzolari, ma che siano dei giovani a parlare di Mazzolari è un cambiamento di prospettiva che non può che favorire l’incontro delle nuove generazioni con la figura e il pensiero di don Primo”, spiegano infatti gli organizzatori.

L’accesso all’evento è consentito solo con Green Pass rafforzato, obbligatoria la mascherina Ffp2. L’incontro sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube della Fondazione Mazzolari.