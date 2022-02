Community Eye – “Piccole Mani Grandi Opere”

Domenica 27 febbraio, alle ore 16.00, torna invece la programmazione per i più piccoli, con il primo di dieci appuntamenti mensili curati da Linda Confalonieri e Sara Donarini, formatrici ed educatrici, che proporranno un laboratorio creativo per bambini dai 5 anni in su dal titolo "Piccole Mani Grandi Opere".

L'appuntamento è su prenotazione (al numero 3406681221) ed è possibile mantenersi aggiornati sugli appuntamenti che verranno seguendo l'hashtag #communityeye.

Come sempre l'ingresso alle iniziative di Alice è libero con tessera Arci in corso di validità.