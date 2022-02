La festa di Carnevale al Fico con Deejay Dave

All'Antica Osteria del Fico!

martedì 1 marzo alle 22.00

Carnival Party @ Fico

Ovviamente non sarà la solita festa, non sarà la solita nottata in bianco, ma molto molto di più.

Il CARNIVAL PARTY 2022 è la CELEBRAZIONE ASSOLUTA della VITA, del divertimento, delle risate, degli amici, delle sbronze, ritrovati sotto lo stesso tetto.

• MUSICA >>> DEEJAY DAVE

√ ISTRUZIONI PER L'USO:

• TRAVESTIRSI è un OBBLIGO morale, questa festa è COSì quindi siate pronti a dare il peggio di voi stessi!

• ARRIVATE PRESTO e contribuite a creare l'atmosfera magica da subito.

• EDUCAZIONE E RISPETTO per tutto e tutti.

• AMORE OVUNQUE è il feeling che ci piace.

• RISPETTO per il quartiere e per il vicinato.

L'evento si svolgerà nel massimo rispetto delle normative sanitarie anti Covid-19 vigenti in Italia.

OBBLIGO DI GREEN PASS RAFFORZATO

Per info:

392 267 7329

info@ilmiofico.it