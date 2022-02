Vieni a festeggiare il carnevale in piccola biblioteca!

Domenica 27 febbraio alle 10:30

Piccola Biblioteca propone

Ti conosco mascherina!

Letture animate per bambini dai 4 ai 7 anni

A cura di Mariella Zeliani

Vieni a festeggiare il carnevale con noi!

Ci piacerebbe se venissi vestito con la tua maschera preferita ma purtroppo i coriandoli devono restare a casa.

L'evento è a numero chiuso, ti consigliamo quindi di prenotare: 0372 407768 - 334/3510540

o via e-mail all'indirizzopiccolabiblioteca@comune.cremona.it

L'evento si terrà alla Piccola Biblioteca di Cremona, una biblioteca dedicata ai bambini e alle loro famiglie, nel cuore della città.

La finalità della biblioteca è la promozione della lettura e dell'editoria per bambini e ragazzi dai primi mesi di vita sino ai 13 anni.

Una particolare attenzione è data ai servizi e alle proposte per la fascia 0-5 anni: la biblioteca dispone di spazio per i più piccoli, fasciatoio e baby pit stop per allattamento.

Un luogo davvero accogliente, ricco di storie e di emozioni.

Ingresso con green pass.