Concerto dell’Ensemble Orchestrale giovanile di Digione

Il Concerto dell’Ensemble Orchestral de Dijon, diretta da Flavien Boy, è in programma sabato 26 febbraio 2022, alle 18.30, presso la Sala della Camerata (Casa Elisa Maria) a Cremona.

Il programma prevede l’esecuzione di “Un americano a Parigi" di George Gershwin e la sinfonia n. 9 “Dal Nuovo Mondo“ di Antonín Dvořák.

L’Ensemble Orchestrale giovanile di Digione è di nuovo a Cremona, nell’ambito del progetto Masterclass, promosso dalla Camera di Commercio e dal Comune di Cremona, con il contributo di Regione Lombardia, in collaborazione con il Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” Cremona, la Scuola internazionale di liuteria, il Teatro Amilcare Ponchielli e l’Associazione Strada del Gusto cremonese.

Il concerto è un’anteprima della prima edizione del Cremona International Spring Music Festival, organizzato dal Liceo musicale Stradivari.

L’Ensemble Orchestral de Dijon – EOD – nato nel 2004, è un’associazione che riunisce giovani musicisti, per lo più provenienti dagli Istituti musicali di Digione (Conservatorio Nazionale e Polo d’insegnamento Superiore di musica). Orchestra a geometria variabile, l’EOD si esibisce sia in formazione da camera sia come orchestra sinfonica.

Riuniti attorno a una passione comune, questi giovani musicisti suonano un repertorio musicale molto eclettico, che va dal barocco alla musica contemporanea. Attraverso programmi diversi e ambiziosi, vogliono trasmettere il loro amore per la musica ai melomani, ai principianti e ai bambini, con l'idea sempre presente dello scambio, della generosità, della curiosità e della sensibilità. Oggi sotto la guida del direttore Flavien Boy, l'EOD invita il suo pubblico a scoprire diversi tipi di esibizioni: concerti-lettura, concerti ambulanti, notturni o pedagogici sono esempi di quadri originali, ogni volta rinnovati, che questi musicisti si impegnano a difendere e a diffondere.

L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

L'accesso alla sala è previsto dalle ore 18.00 con Super Green Pass e mascherina FPP2 obbligatoria.