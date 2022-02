"Insieme" mostra bipersonale d'arte di Giancarlo Cutini e Lucia Ferrari

Insieme, la mostra bipersonale d'arte di Giancarlo Cutini e Lucia Ferrari, sarà esposta a Palazzo Duemiglia da sabato 26 febbraio a venerdì 18 marzo.

«I due artisti, legati nella vita e nell'arte, propongono al pubblico il frutto dei loro ultimi lavori che hanno come comune denominatore una pronunciata vocazione verso la natura», spiega Simone Fappanni, curatore della mostra.

I lavori di Lucia Ferrari rappresentano ricche composizioni floreali che tanto ricordano, per varietà e consistenza, gli illustri esempi della migliore pittura fiamminga, pur nella loro spiccata originalità e modernità stilistica.

Giancarlo Cutini propone figure umane e animali immersi in un contesto naturale che pare incontaminato, quasi fosse calato in un’atmosfera senza tempo, leggera e coinvolgente al tempo stesso. In essa si avverte una liricità autentica e partecipata.

L'inaugurazione, sabato 26 alle ore 17.30, sarà accompagnata da un preludio musicale di Giancarlo Cutini.

L’esposizione è visitabile da lunedì a sabato dalle ore 14,30 alle 17.

Per informazioni, fappanni71@gmail.com