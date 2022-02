"Ratatuia...in fiore". Mercatino dell'usato, dei fiori e del riuso

Domenica 27 marzo

“Ratatuia” mercatino dell’usato

ritorna nel centro cittadino di Soresina

con un nuovo appuntamento primaverile

“Ratatuia …in fiore”

per tutta la giornata

Tante novità, esposizioni floreali e vendita di fiori in P.zza Garibaldi, lezioni di orticoltura, giardinaggio e composizioni floreali, mercatino bio, e mercatino dell’usato con la nuova sezione creativa dedicata agli artisti del riuso per chi, da amante del nostro pianeta, vuole cimentarsi nel fai-da-te per non sprecare oggetti in disuso.

Chi volesse partecipare come espositore e iscriversi al mercatino puo' trovare tutte le informazioni utili a questa pagina.

Per informazioni:

P.zza Garibaldi, 4 - Soreina

Orari: dal mercoledì al sabato dalle 17.30 alle 19.00

Tel. 0374 340307

Cell/whatsapp contatto Martina 375 5456173

prolocosoresina@libero.it