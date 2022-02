«Cremona&Bricks 2022» riparte da CremonaFiere.

L’appuntamento è per il 9 e 10 aprile prossimi al padiglione 1 per un’immersione nel mondo dei coloratissimi mattoncini della Lego. Saranno 5 mila metri quadrati di costruzioni, di mattoncini di tutte le forme, di spazi gioco, spazi per fare acquisti, ma anche spazi vintage per chi con il Lego giocava da piccolo e forse non ha mai smesso.

L’associazione CremonaBricks porterà la mostra espositiva delle costruzioni di Lego e non solo. Il progetto guarda ben oltre alla mostra, che comunque sarà quest’anno la più grande mai vista a Cremona, ma arriva a coinvolgere attivamente collezionisti, appassionati, studenti, formatori e industria.