Arriva la Farmer's Sunday! L'evento dal mondo dei Trattori!

Domenica 6 marzo non perderti l'evento organizzato dal mondo agricolo:

la Farmer's Sunday!

Una giornata che sarà contraddistinta dal rombo dei trattori, dall'allegria e dal divertimento per tutti!

Alle ore 9.00 si inizierà con il ritrovo dei trattori a Martignana di Po che resteranno in mostra fino alle 10.30, quando partiranno per la sfilata in direzione Casalmaggiore. All'arrivo, in piazza Garibaldi, l'apertivo e il brindisi per celebrare l'evento.

Sarà poi possibile pranzare in compagnia al ristorante Sotto di Casalmaggiore che ha preparato per l'occasione questo menù:

salumi misti con focaccia

rigatoni al ragù di stinco

arrosto con patate al forno

torta sbrisolona

acqua, vino, caffè

I posti sono limitati!

Prenota entro giovedì 3 marzo chiamando:

Marco - 346 9914241

Gabriele - 331 5241396

Matteo - 348 7282105

A seguire: Crazy random afternoon

La quota di iscrizione alla sfilata (comprensiva di aperitivo e pranzo) è di € 30.



L'evento è organizzato dal Gruppo Landini Martignana con la partecipazione di trattoriste_italiane, fdm_thefamilyfarmers e TBF

Obbligo di super green pass.