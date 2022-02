Festa della donna in bicicletta: Omaggio a Mara Soldi Maretti

Martedì 8 marzo

Fiab Cremona propone un evento per celebrare

la Festa della Donna

con un Omaggio alla scrittrice

Mara Soldi Maretti

Mara Soldi Maretti nasce a Cremona il 6 novembre 1931. Poetessa di grande ingegno, Mara scrive sia in lingua sia in dialetto. Ama la musica e sa suonare il pianoforte ed inoltre dipinge. Partecipa a diverse edizioni de “Lo zecchino d’oro” e un suo testo vince “Lo zecchino d’oro” e “Lo zecchino d’argento”.

Collabora con diversi musicisti come Augusto Martelli, Corrado Castellari, Memo Remigi, Mario Pagani e tanti altri. Collabora anche con Roberto Nava e don Andrea Oldoni.

Con altri poeti dialettali fonda il gruppo di poesia “El zach”. Scrive “Ma pudaròo mai dite”, antologia di poesie e “Prosit” un vero capolavoro che raccoglie ricette d’Apicio da lei stessa tradotte.

Trasferitasi a Casalbuttano, insegna parecchi anni a Polengo e come insegnante è all’avanguardia in molte idee, fonda un “Giornalino” e scrive racconti e testi teatrali per i bambini.

Vince moltissimi premi nazionali e internazionali e per i suoi scritti e le sue poesie.

Donna versatile, colta e umanissima, presta la sua opera di volontariato a favore dei carcerati, raccogliendo le loro poesie nel volume “Semi dell’aurora”.

Muore in un incidente stradale il 27 novembre 1988.

Lucia Zanotti nel 1990 fonda il Comitato di Studi Mara Soldi Maretti in memoria della poetessa, Comitato senza scopo di lucro, basato sul volontariato.

In questi oltre 30 anni di attività il Comitato ha pubblicato moltissimi libri. Suo scopo è quello di diffondere la poesia e la cultura letteraria e soprattutto gli insegnamenti di Mara Maretti. Ha collaborato con Enti, Scuole ed Istituzioni con diverse iniziative ed invitando nomi illustri per conferenze. Ha fondato il Parco didattico Mara Soldi presso la scuola Bissolati, il Centro di Scrittura ad Acquanegra, il Centro della Poesia Cremonese a Grumello e il semestrale “SCRITTURE”.

Questa iniziativa è organizzata dalla FIAB in collaborazione con il Comitato di Studi Mara Soldi Maretti – Patto di lettura del Comune.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 9.30 ritrovo presso il Migliaro, partenza ore 9.45.

Nelle sale di Palazzo Turina a Casalbuttano, Lucia Zanotti leggerà brani tratti dagli scritti di Mara Soldi Maretti.

Ore 12.00 presso Agriturismo Cascina Mezzulo letture di poesie in dialetto.

A seguire pranzo:

salumi con giardiniera, torta salata

agnolotti in brodo

acqua, vino





Quota di partecipazione

€ 20.00 - pranzo, libro, assicurazione

Fiab devolverà il corrispettivo in beneficenza

INFORMAZIONI

Per le norme covid-19 è obbligatorio essere in possesso del super green pass

L’escursione non è una iniziativa turistica organizzata, bensì un’attività esclusivamente ricreativa svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell’associazione.

Prenotazioni

presso Ufficio Mobilità ciclistica il mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00, il giovedì dalle 17.00 alle 19.00 e tramite il modulo online: clicca qui!

Termine Iscrizioni

5 marzo 2022

Percorso: facile, 30 km circa