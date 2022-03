La Piazza dei Tesori Antichi. Edizione speciale del mercatino antiquario

Domenica 6 marzo

"La Piazza dei Tesori Antichi"

torna con una Edizione Speciale!

A Orzinuovi la mostra-mercato delle cose antiche, del vintage e del collezionismo sarà in veste esclusiva.

Dalle 8 alle 17.30 in Piazza Vittorio Emanuele potete trovare esposti mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, oggetti da collezione come francobolli ed oggetti di interesse filatelico, numismatica, riviste, fumetti, giornali, stampe d’epoca, materiale per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, strumenti ottici, macchine fotografiche, monili, orologi , dischi in vinile, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, pizzi, merletti, tovaglie e servizi da tavola, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine, militaria.

Per avere maggiori informazioni è possibile consultare la pagina facebook dedicata e il sito dell'associazione organizzatrice nonsolovinile.com