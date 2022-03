Visita guidata - Viaggio nella misura del tempo a Cremona

Domenica 27 marzo alle ore 15.00

Target Turismo

propone una passeggiata cremonese:

Viaggio nella misura del tempo a Cremona

dalle meridiane all'orologio astronomico



a cura di Alessandro Maianti



Alessandro Maianti, esperto conoscitore, realizzatore e studioso di orologi solari, ex presidente del gruppo Astrofili Cremonesi e promotore del Museo Verticale del Torrazzo, illustrerà orologi, meridiane e strumenti per la misurazione del tempo passando in rassegna le facciate dei palazzi e le piazze del centro cittadino.

Verranno illustrate le prime misurazioni, le ore antiche, i riferimenti al cielo, i vari sistemi dai secoli passati fino al presente.

Costo: € 15 a persona - € 12.00 con Welcome Card

Ritrovo: presso Infopoint ufficio turistico in Piazza del Comune, 5

Informazioni e prenotazioni:

CREMONA INFOPOINT Piazza del Comune, 5

Tel. 0372 407081

Cell. 347 6098163

info@targetturismo.com

web