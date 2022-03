Giovedì 24 marzo ore 21.00

Biblioteca Clara Gallini

I GIOVEDÍ DELLA BIBLIOTECA



§Presentazione del libro

Sotto il segno del drago

di Anna Zanibelli

Giovedì 24 marzo riprende con slancio la rassegna di incontri con autori e presentazioni di libri, organizzata dalla biblioteca di Crema.

In questo primo appuntamento l’autrice dialogherà con Adriano Tango.

Il libro

Nel XIII Secolo, alcuni Catari sopravvissuti allo sterminio nel sud della Francia, fuggono in Pianura Padana portando con loro il leggendario tesoro dei Templari.

Perseguitati in nome della lotta alle eresie, nasconderanno il tesoro nelle paludose terre del Lago Gerundo, custodite dal drago Tarantasio. Ai giorni nostri, il professore e storico d’arte Ermete Bianchessi trova un indizio celato da secoli, una scoperta che gli costa la vita. Tre giovani legati al docente si ritroveranno così coinvolti in un intrigo che lega Leonardo Da Vinci, il tiranno Ezzelino III Da Romano e le famiglie Visconti e Sforza.

Un’avventura in lotta contro il tempo, tra un luogo e l’altro della nostra provincia (in particolare Crema e il Cremasco), dove medievale e contemporaneo si fondono, sulle tracce di un incredibile segreto.

L’autrice

Anna Zanibelli è nata a Soresina e vive a Trigolo.

Ha studiato all’istituto magistrale di Crema, a indirizzo pedagogico musicale e ha frequentato l’università di Musicologia a Cremona. È insegnante con la passione per la scrittura. Ha esordito nel 2017 con il suo primo romanzo “Il Mistero Del Popolo Del Serpente”.

Appassionata di storia medievale, ha incanalato le sue ricerche sulle leggende e i misteri del territorio Cremonese e Cremasco nella realizzazione di questo thriller avventuroso.

L’ingresso gratuito fino ad esaurimento posti – Mascherina FFP2 e Super Green Pass obbligatori