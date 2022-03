Conferenza "La piazza che non c'era: da S. Domenica a piazza Roma"

La Società Storica Cremonese, presieduta da Angela Bellardi, organizza un ciclo di conferenze per riflettere sul valore delle piazze, non solo dal punto di vista architettonico e urbanistico, ma andando in cerca del valore e delle trasformazioni che le piazze della città hanno subito nell'arco del tempo.

Una molteplicità di fonti (archivistiche, giornalistiche, fotografie e planimetrie, testimonianze orali ecc.) ci permetteranno, guidati da Sonia Tassini, di ricostruire uno spaccato di storia urbana incentrato sulle tante e varie connessioni esistenti tra cinque importanti elementi nodali dell’impianto cittadino, LE SUE ANTICHE PORTE, ed il tessuto insediativo circostante visto

Giovedì 3 marzo alle ore 21 sarà il turno di piazza Roma.

Mariella Morandi, storica dell’arte, ci parlerà della creazione di questa piazza realizzata nell'area in cui sorgevano la grande chiesa ed il convento di San Domenico - piazza che ha completamente cambiato il volto della città nella sua parte più centrale, vicino alla Cattedrale.

Un processo, le cui vicende si dipanano nell’arco di un secolo, che ha coinvolto tutte le forze cittadine in un acceso dibattito,

prima per la creazione del grande giardino e poi per il rinnovamento edilizio dell’area circostante.

Come le conferenze passate anche questa si terrà su piattaforma Zoom al link dedicato e in diretta Facebook sul canale della Società Storica Cremonese in orario serale.

