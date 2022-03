Week end di occasioni da non perdere con Lo Sbaracco!

Sabato 5 e domenica 6 marzo torna «Lo Sbaracco», evento organizzato da Botteghe del Centro e Confcommercio in collaborazione con il DUC, per chiudere i saldi invernali.

I negozianti esporranno all’esterno la merce di fine stagione a prezzi ancora più vantaggiosi rispetto a quelli applicati fino ad oggi, trasformando il centro cittadino in una grande vetrina piena di occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Lo Sbaracco, vera e propria festa per la città, sarà anche l’ultima occasione per vedere le Luminarie parlanti d’autore dedicate a Mina, che nel mese di marzo verranno disallestite per diventare protagoniste di un’asta benefica a favore della Onlus Occhi Azzurri.

Non mancate!