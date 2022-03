Danza: serata dedicata a ben due creazioni di Eko Dance Project

Mercoledì 13 aprile ore 20:00

al Teatro Amilcare Ponchielli

Eko Dance Project presenta:

In Perpetuum

La Bella nel tempo che fugge (prima italiana)





Una serata dedicata alle creazioni di Eko Dance Project, che propone due titoli.

In Perpetuum, coreografia di Fernando Suels Mendoza, danzatore del Tanztheater Wuppertal di Pina Baush, basata sui ricordi e sul pensiero speranzoso di un arrivederci che ci abbraccia quando pensiamo a chi non c’è più.

E tra il calore dei ricordi si apre un nuovo scenario della Bella Addormenta, fatto di sogni e di un mondo in cui le sfide vengono superate all'insegna di una morale a lieto fine. La Bella nel tempo che fugge, in prima italiana, coniuga uno dei capolavori coreografici del grande Mats Ek (per sua generosa concessione) con una nuova creazione della giovane e seguita coreografa Roberta Ferrara.

Protagonisti saranno i talentuosi e giovani danzatori di EkoDance.

Biglietti:

Platea e Palchi: Intero € 25,00, Ridotto € 22,00

Galleria: € 20,00

Studenti: posto unico numerato € 12,00

I biglietti sono in vendita alla biglietteria del teatro nei consueti orari di apertura:

10.00-18.00 dal lunedì al venerdì e 10.00- 13.00 sabato e domenica

e online su vivaticket

Contatti

Informazioni e prenotazioni telefoniche ai numeri

tel: 0372.022.001 e 0372.022.002.

e-mail (per informazioni non per prenotazioni):

biglietteria@teatroponchielli.it