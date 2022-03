A Sweet Silence in Cremona

Opera buffa in un atto (prologo e otto scene)



Domenica 8 maggio, ore 20:00

Musica di Roberto Scarcella Perino/Libretto e soggetto di Mark Campbell

Commissionata dalla New York University, Casa Italiana Zerilli – Marimò, NYU Florence

Coproduzione Fondazione Teatro Ponchielli, Center for Contemporary Opera (NY)

Prima rappresentazione assoluta

Lingua inglese con sottotitoli in italiano

Il Teatro Ponchielli, grazie ad una coproduzione internazionale, è lieto di presentare la premiere dell’opera A Sweet Silence in Cremona, commissionata dalla New York University “Casa Italiana Zerilli - Marimò” di Firenze e coprodotta con il Center for Contemporary Opera di New York, istituzione tra le più prestigiose al mondo che dedica la sua attività alla promozione, sviluppo e valorizzazione dell’opera lirica contemporanea.

A Sweet Silence in Cremona prende spunto da un evento unico accaduto a Cremona nel mese di gennaio 2019. Durante la realizzazione del progetto Banca del Suono, le strade intorno all’Auditorium Arvedi furono chiuse per poter permettere la registrazione e la creazione di un database di note di quattro capolavori di Stradivari, Amati e Guarneri della collezione del Museo del Violino.

La drammaturgia dell’opera immagina in questo scenario sette vite umane (e un cane) che risiedono vicino al museo, le cui vite si intrecciano inaspettatamente alternando momenti comici a situazioni commoventi per poi sfociare, nella scena finale, in un canto all’amore tout court dove tutti i protagonisti si stringono intorno alla protagonista femminile mentre questa si addormenta dolcemente.

Biglietti:

Platea e Palchi: intero € 30,00; ridotto € 26,00

Galleria: intero € 26,00; ridotto € 22,00

Loggione: intero € 22,00; ridotto € 18,00

Studenti: posto unico numerato € 12,00



Informazioni:

Biglietti in vendita presso la biglietteria del Teatro Amilcare Ponchielli

dal lunedì al venerdi 10.00 - 18.00, sabato e domenica 10.00 - 13.00

e online sul sito www.vivaticket.it

Teatro Amilcare Ponchielli, Cremona

Tel. 0372/022001 e 0372/022002

biglietteria@teatroponchielli.it