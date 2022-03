Recital - L'amor che move il sole e l'altre stelle

L'amor che move il sole e l'altre stelle

Recital poetico teatrale con Chiara Tambani

Domenica 6 marzo, ore 17.30

a Paderno Ponchielli (CR)

Recital poetico teatrale in cui quattro grandi personaggi femminili (Beatrice, Francesca, Piccarda e la Vergine Maria) attraverso la loro voce o semplicemente con uno sguardo, ci raccontano l'amore nelle sue diverse sfaccettature, amore come passione, desiderio di elevazione, perdono, fonte della vera felicità.

È la donna il vero motore dell'opera di Dante, è lei che con la sua dolcezza, tenacia e determinazione, indica la via all'uomo, lo prende per mano e gli mostra la strada per uscire dall'Inferno e risalire fino a Dio.

Ascoltando le storie di queste donne, ci faremo accompagnare dai meravigliosi versi con cui Dante le ha cantate e le ha rese immortali.