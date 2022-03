In nome della madre - Spettacolo teatrale

In nome della madre

Spettacolo tratto dall'omonimo romanzo

di Erri de Luca

con Chiara Tambani

Sabato 12 marzo ore 21

presso il salone dell'oratorio di Stagno Lombardo (CR)

In nome della madre è il racconto molto umano e toccante di Maria/Miriàm, che accetta con gioia l'inaspettata gravidanza e che con coraggio lotta contro i pregiudizi del suo tempo in nome dell'amore per il suo bambino, Jeshu (Gesù).

Accanto a lei c'è Josef, un uomo innamorato, che con immensa dolcezza si prende cura di Miriam e della creatura che sta per venire al mondo.