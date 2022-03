Incontro "Professione Reporter" con Enrico Mascheroni

Venerdì 25 marzo • ore 16,30

PROFESSIONE REPORTER

La fotografia come forma d’arte per una comunicazione sociale



Relatore dott. Enrico Mascheroni - Fotoreporter professionista, giornalista, Laureato in Scienza della Comunicazione

Incontro del ciclo "La Comunicazione ieri, oggi e domani"

organizzato dagli Ex dell'Aselli

Enrico Mascheroni, fotoreporter, per anni si è occupato di documentare guerre e situazioni di disagio a livello internazionale iniziando la sua carriera con la pellicola.

Oggi fa il punto, insieme a noi, su come l’era digitale e di Internet abbia cambiato il modo di lavorare e soprattutto di avvicinarsi a questo mestiere.

L'appuntamento è aperto alla cittadinanza.

A chi lo richiederà verrà rilasciato certificato di frequenza.

Per gli studenti del liceo G.Aselli la partecipazione ad almeno due incontri sarà riconosciuta ai fini del credito scolastico.