Audizione "Il suono degli Amati" Violino Andrea Amati 1566

Al Museo del Violino è possibile ascoltare i magnifici strumenti di Stradivari, Amati, Guarneri affidati ad abili solisti per attimi di indimenticabile poesia.

Palcoscenico naturale per questi capolavori è l’Auditorium Giovanni Arvedi, un luogo unico dove l’architettura prova a “catturare” il suono per tradurlo in immagine; la musica, immateriale per sua natura, diviene forma, sostanza: permanente ed effimero in un dialogo senza tempo nel luogo della celebrazione della grande tradizione liutaria cremonese.

Sabato 12 e domenica 13 marzo alle ore ore 12.00, Gian Andrea Guerra ci farà ascoltare il suono del violino Andrea Amati Poser 1566, appartenente ad una collezione privata.

Gian Andrea Guerra, Diplomato in violino al Conservatorio G. Nicolini di Piacenza, si perfeziona a Milano con C. Feige e

C. Pavolini, R. Rivolta, E.Balboni, A.Flint, M. Veeze e G. Franzetti.

Collabora con Orchestra da Camera di Mantova, Orchestra del Teatro Regio di Parma, Orchestra Filarmonica Italiana, Orchestra dei Pomeriggi Musicali, Orchestra Città Aperta dell’Aquila, Orchestra dell’ Università degli studi di Milano, Gruppo Strumentale da Camera Ciampi.

Ha effettuato tournèe in Giappone, Spagna, Germania, India, Marocco, Libano, Repubblica Ceca, USA, Turchia, Olanda Svizzera, Austria, diretto da bacchette prestigiose tra cui Nello Santi, Umberto Benedetto Michelangeli, Jurij Temirkanov.

Avvicinatosi alla prassi esecutiva barocca ha iniziato il proprio personale percorso di studi sotto la guida di Claudia Combs. Ha frequentato e terminato il Biennio di Violino barocco sotto la guida dei Maestri Enrico Gatti e Luca Giardini.

Ha inciso per: Universal, Sony, Decca, Naive, Foolica Records, Brilliant Classic e Amadeus.

È ideatore del Bibiena Art Festival di Piacenza e fondatore ed ideatore dell’ Ass.Cult.BandaLarga.

Biglietti: posto unico Euro 8

Per informazioni:

biglietteria Museo del Violino: tel. 0372 080809

biglietteria@museodelviolino.org

Biglietti online