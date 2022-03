Sabato 19 marzo, ore 21.00

Chiesa di S. Bernardino – Auditorium Manenti

CONCERTO

BOZEMAN & CREMAGGIORE ORCHESTRA

Diretta da Michael Certalic e Nicola Dolci

Musiche di: A. Lee Silva, R. Meyer, R. V. Williams, J. Ungar R. Plant e J. Page, A. Vivaldi, J. Haarvig, G. P. Telemann, A. Copland, D. Shostakovich, P. Mascagni, P.I. Tchaikovskij, R. Vaughan Williams

Le Bozeman & Gallatin High School Orchestras, sono due orchestre provenienti dallo stato del Montana, negli Stati Uniti, sono orchestre di musica da camera che si esibiscono in concerti, ma anche come accompagnamento per balletti e musical.

La prima orchestra è composta da 28 elementi provenienti da 2 scuole superiori, la seconda conta 40 elementi.

Un aspetto essenziale dell’apprendimento nelle scuole Bozeman sono i seminari bisettimanali dedicati alla formazione, durante i quali gli studenti offrono l’un l’altro critiche costruttive sotto la supervisione del direttore.

Il programma dell’orchestra americana prevede brani di autori americani e di autori europei.

L’Orchestra Giovanile Cremaggiore nasce nel 2012 con l’intento di promuovere la cultura musicale tra i giovani del territorio. Per i musicisti la realtà orchestrale è un’occasione importante di crescita non solo musicale, ma anche personale data dal confronto con altri strumentisti di diversi livelli ed età.

L’orchestra conta circa 25 musicisti ma è sempre alla ricerca di nuovi strumentisti, giovani e non, volenterosi di mettersi in gioco e divertirsi.

Nel corso di questi anni l’orchestra si è esibita in molteplici concerti in tutta la regione collaborando anche con altre realtà musicali Il programma dell’orchestra Cremaggiore prevede brani classici e contemporanei.

Il concerto è organizzato nell’ambito del progetto Cremona Music Festival, promosso dalla Camera di Commercio, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona e del Comune di Crema, con il contributo di Regione Lombardia, in collaborazione con il Consorzio Liutai “Antonio Stradivari”, la Scuola internazionale di liuteria, il Teatro Amilcare Ponchielli e l’Associazione Strada del Gusto cremonese.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Mascherina ffp2 e Super Green Pass obbligatori.