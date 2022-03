Scopriamo la città di Monteverdi. Visite guidate

Scopriamo la città di Monteverdi.

Alla scoperta delle bellezze artistiche della città, sulle tracce del Divin Claudio

In occasione del Monteverdi Festival,

dal 17 al 27 giugno, sarà possibile in collaborazione con CrArt, scoprire Cremona e le sue bellezze artistiche e musicali, grazie a tour studiati ad hoc per il tutto il periodo del festival.

Ecco le proposte:

• Venerdì 17 giugno ore 18 e venerdì 24 giugno ore 18

Tour: CREMONA CITTÀ DI CLAUDIO MONTEVERDI

Claudio Monteverdi nasce a Cremona nel 1567, qui cresce, si forma, compone alcune opere musicali prima di spostarsi alla corte dei Gonzaga a Mantova. In città governano da qualche decennio gli Asburgo di Spagna, l’ambiente culturale ancora stimola gli uomini e le produzioni artistiche e il liutaio Andrea Amati ha dato forma al violino. Il percorso si sviluppa tra le vie del centro storico alla scoperta del forte legame tra il compositore e la sua città natale, a par¬tire dalla famiglia per arrivare alla formazione musicale con Marcantonio Ingegneri, maestro di Cappella in Cattedrale.

Durata: 60min - partenza: piazza san Michele - biglietto €10

minimo 10 pax - prenotazione entro 48h prima



• Domenica 19 giugno ore 18

VISITA AL REFETTORIO DELLA CHIESA DI SAN PIETRO AL PO

minimo 10 pax - prenotazione entro 48h prima

• Giovedì 23 giugno ore 19

VISITA A PALAZZO MAGIO – GRASSELLI

minimo 10 pax - prenotazione entro 48h prima

• Sabato 25 e domenica 26 giugno ore 19

VISITA A PALAZZO FODRI

minimo 10 pax - prenotazione entro 48h prima



Prenotazione obbligatoria scrivendo a info@crart.it

oppure chiamando il numero: 338 8071208