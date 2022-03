Incontro: "P.P. Pasolini – le poesie in friulano"

Giovedì 10 marzo, alle ore 17,00 presso la sede dell’ADAFA a Cremona, la Commissione Cultura del sodalizio, per ricordare il centenario della nascita dello scrittore, presenterà un incontro dal titolo

P.P.Pasolini – le poesie in friulano

Tra le numerose attività di Pasolini (romanziere, poeta in lingua, regista, critico letterario, polemista etc.) c’è anche quella di poeta in friulano, esattamente nell’idioma di Casarsa, paese natale della madre, Susanna Colussi.

Il volume “La nuova gioventù” del 1975 (controllare) raccoglie le poesie scritte in friulano dal 1941 al 1974 fino ad allora divise nelle raccolte “Poesie a Casarsa” (1942) e “La meglio gioventù” (1954).

L’incontro sarà preceduto da un saluto dell’ex sindaco di Cremona, prof. Giancarlo Corada, che illustrerà la vicenda del Pasolini cremonese (il poeta visse e studiò al liceo-ginnasio Manin dal 1933 al 1935) e da un intervento della presidente del circolo “Fogolar Furlan” di Milano, Elena Colonna che parlerà degli interessi dello scrittore nell’ambito del folclore popolare e della poesia dialettale.

La relazione su Pasolini poeta in friulano sarà tenuta dal coordinatore della commissione cultura, Vincenzo Montuori, che parlerà dei rapporti del poeta con le donne e della natura della sua poesia vernacolare che, pur collegandosi alle radici regionali del Friuli, è ricca di spunti e di suggestioni dalla poesia simbolista ed ermetica del Novecento.

Durante l’incontro, saranno letti in friulano e in italiano alcuni testi del poeta.

L’incontro si svolgerà nel rispetto delle regole relative alle norme antiCovid.