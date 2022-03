Presentazione del libro di poesie "Nella gabbia dorata"

Il Comune di Grumello Cremonese

e l’Assessorato alla Cultura presentano

venerdì 11 marzo 2022 ore 21,00

presso il centro polivalente Cascina Castello

di Grumello Cremonese

il volume di poesie

Nella gabbia dorata

Rime (1986-2016)

di Vincenzo Montuori

Dialogherà con l’autore il critico letterario Claudio Ardigò.

Il volume è una sorta di ampia autoantologia personale che il poeta ha messo insieme nell’arco di trent’anni e che ha avuto una lunga e complessa elaborazione: infatti, Montuori ha voluto selezionare, dalla sua produzione poetica, la gran parte, sebbene non tutta, delle composizioni in rima e in strofe “chiuse” (sonetti, quartine, mottetti e altre forme strofiche) intervallate da poche liriche in versi liberi che fanno da collegamento tra le diverse sezioni del libro.

Quindi, la cifra distintiva del volume sta nelle sue scelte formali: ciò non vuol dire che i temi del discorso lirico di Montuori siano secondari (si va dalla riflessione sull’amore, nei suoi vari aspetti, ma anche nelle sue peripezie, a quella sul passare del tempo e sul valore della memoria fino ad arrivare ad una indagine sulla natura e sulla funzione della poesia stessa).

Il poeta, però, ritiene che siano le soluzioni formali a caratterizzare la peculiarità di un poeta rispetto ad un altro; in questo senso il suo obiettivo da anni è quello di usare le forme chiuse perché attraverso la costrizione della struttura predeterminata (“la gabbia”) meglio si esalta la creatività dell’artista (“dorata”).

L’incontro sarà introdotto dal critico Claudio Ardigò che dialogherà con il poeta e sarà intervallato dalla lettura di alcuni testi.