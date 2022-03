Hop Hop Street Food: 3 giorni di golosità dal mondo

Da venerdì 11 a domenica 13 marzo

a Lodi arriva

Hop Hop Street Food

L'evento che ti permetterà di gustare le migliori specialità di cibo di strada da tutto il mondo nel modo migliore: sotto casa tua!



Oltre al cibo, dolce e salato, potrai trovare un'ampia selezione di birre artigianali e un'atmosfera che solo Hop Hop Street Food saprà regalarti.

TUTTI I GIORNI!

Dalle 10.30 alle 24.00

Non temere: in caso di affluenza prolungata, ci sarà sempre tempo per l'ultima birra artigianale!

Entrata libera

Hop Hop Street Food si farà anche in caso di maltempo, con i posti a sedere al coperto la pioggia non è un problema!

HOP HOP STREET FOOD!

Noi abbiamo fame di strada... E tu?

