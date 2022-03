Nelle Nostre Corde: alla scoperta dell'arte liutaria

Sabato 12 marzo, dalle ore 9.30

insieme a VisitCremona,

AIGU Lombardia (Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO) parte alla scoperta di uno dei patrimoni immateriali dell’umanità della nostra regione: il saper fare liutario di Cremona.

L’artigianato cremonese è rinomato per la costruzione e il restauro di violini, viole, violoncelli e contrabbassi.

Tutti gli strumenti sono prodotti senza l’uso di materiale industriale o semi-industriale. Per questo non esistono due violini cremonesi identici fra loro.

Programma:

Ore 9.30 - Ritrovo a Porta Venezia e visita della città

Ore 11.30 - Visita allo Stauffer Center for Strings

Ore 13.00 - Pausa pranzo

Ore 15.00 - Visita al laboratorio del Maestro Liutaio Giulio Morassi

Prenotate il vostro posto per il programma (gratuito!) della giornata con una mail a lombardia@aiguofficial.it



Si ricorda la necessità di Green Pass e mascherina, in accordo con le regole anti-Covid in vigore.