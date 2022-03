Concerto di beneficenza con I mandolinisti di Parma

L’UICI di Cremona è lieta di invitarvi ad un piacevole evento organizzato in occasione della Giornata Internazionale della Donna, uno spettacolo musicale che si terrà domenica 13 marzo alle ore 16 presso il Teatro Monteverdi a Cremona.

Si tratta di un concerto che vedrà l’esibizione di un gruppo di 14 mandolinisti, che eseguiranno brani noti in ambito musicale classico e tradizionale.

Dopo questo lungo periodo in cui la pandemia non ha favorito gli incontri e la partecipazione ad eventi culturali ed artistici, il poter finalmente ritrovarsi per un lieto momento collettivo, che possa alleggerire i nostri pensieri dalle difficoltà quotidiane che questo periodo ci ha riservato, non può che far bene al cuore e all’anima.

Questo spettacolo è dedicato a tutte le donne coraggiose, che hanno affrontato il Covid sia da dirette interessate, perché hanno sofferto la malattia, ma soprattutto a tutte quelle che si sono prodigate con impegno e dedizione nella lotta contro di essa o per aiutare coloro che il virus aveva costretto all’isolamento.

Inoltre non possiamo dimenticare tutte le donne Ucraine, che in questi giorni stanno vivendo un momento così doloroso e incerto.

Anche a loro sarà dedicato il nostro spettacolo, con la speranza che sia un buon auspicio per l’avvento di tempi migliori.

Non mancate, quindi, di partecipare!