Tour dedicato ai più piccoli - Bici e Barca: pirati all'arrembaggio

Un pomeriggio in bicicletta per vivere un’esperienza all’insegna del divertimento per grandi e piccini!

Il luogo di ritrovo è al Camping Parco al Po.

A bordo delle nostre biciclette ci dirigeremo verso il pontile di Lungo Po Europa dove la motonave Mattei ci aspetta per salpare all’avventura! Le biciclette verranno caricate insieme a noi sulla motonave.

A bordo della motonave si potrà ammirare il fiume da una prospettiva diversa dal solito e i bambini vivranno un’esperienza unica mai provata prima.

Dopo un’oretta circa saremo arrivati a Monticelli d’Ongina. Qui prenderemo le bici per raggiungere la gelateria Dolceneve con giardino all’ombra dove potremo gustare un gelato.

Finita la merenda, è ora di prendere le biciclette e percorrere l’argine che da Monticelli d’Ongina ci riporterà verso la riva cremonese del fiume.

Il tour è indicato ai bambini più piccoli grazie alla brevità del tragitto in bicicletta, che potranno così provare la soddisfazione di poter fare un tratto di ciclabile al sicuro lungo un tratto di soli 10km.

Luogo e orario di Ritrovo: Campeggio Parco al Po, via del Sale 60, Cremona. Ore 14.30.

Lunghezza: 10 km su argini e strade secondarie asfaltate per tornare in bici da Monticelli d’Ongina a Cremona.

Rientro: previsto per le 18.30.

Bici Beega disponibili per il noleggio (muscolari o elettriche) sia per adulti che per bambini, previa disponibilità.

Disponibili per il noleggio anche carrettini da agganciare o seggiolini.

È obbligatorio l’utilizzo del caschetto per adulti e bambini, per chi non ne ha già uno è possibile noleggiarlo.

Per i costi noleggio optional visita questa pagina.

Costo adulto: 25€

Costo bambini dai 5 anni (già compiuti) ai 12 anni: 15€

Costo bambini 0 – 5 anni (non ancora compiuti): 5€

Numero minimo per partire: 25 persone (minimo di 15 adulti).

Nella quota è compreso: biglietto motonave, merenda, accompagnatore per la durata dell’intero tour, assicurazione.

È necessario prenotare con almeno 48h di anticipo: tour@beega.it oppure acquistare a questo link.

È necessario Green Pass Rafforzato.

È un evento Beega