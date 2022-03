100% Ugo - Celebrazione del centenario della nascita di Ugo Tognazzi

Cremona celebra il centenario della nascita di Ugo Tognazzi con un programma culturale che prevede un Convegno Internazionale promosso dal Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università degli Studi di Pavia, sede di Cremona, l'Archivio Tognazzi, il Comune di Cremona e con la collaborazione e il patrocinio della Consulta Universitaria del Cinema e dell’Associazione Italiana per le Ricerche di Storia del cinema.

Mercoledì 23 marzo presso l'aula magna del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia, proseguiranno dalle ore 9.45 gli studi del convegno internazionale “Ugo Tognazzi: questa specie d’attore”.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti con green pass rafforzato.



L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale youtube del Dipartimento

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

9.45 - Saluti istituzionali

*Giulia Carluccio, Università di Torino, presidentessa Consulta Universitaria del Cinema

10.00 - Presentazione del francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “Le Eccellenze italiane dello spettacolo” dedicato a Ugo Tognazzi, nel centenario della nascita, emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico e cerimonia di annullo in occasione del primo giorno di emissione

10.30 - Moderno/antimoderno (presiede Stefania Parigi, Università di Roma 3)

Giovanna Maina, Università di Torino e Federico Zecca, Università di Bari

Oltre il paradigma dell’inetto: Ugo Tognazzi tra nevrosi e nuove egemonie

* Victoria Duckett, Deakin University Melbourne

Facing “Barbarella”: models of masculinity between reality and science fiction in the Sixties

* Elena Dagrada, Università di Milano

L’attore e la maschera. Ugo Tognazzi secondo Antonio Pietrangeli

11.50 - Eredità di Ugo (presiede Elena Mosconi, Università di Pavia)

Livio Lepratto, Università dell’Aquila

«Le rire subversif» del «maître» della commedia all’italiana. La ricezione critica di Ugo Tognazzi presso la stampa cattolica francese

Alessandro Garavaglia, ricercatore indipendente

In nome del popolo italiano. Un film "minore" come specchio di una carriera

Deborah Toschi, Università di Pavia

Ugo Tognazzi, crepuscolo e resistenza dell’attore

Conclusioni

(light buffet)