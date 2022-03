Primavera romantica. Personale di Franca Formis

Primavera romantica

mostra di Franca Formis

presso l'Associazione Culturale Eridano

1-31 marzo 2022

Franca Formis da sempre si dedica con passione alla pittura ad olio, che considera un linguaggio attuale ed innovativo.

La sua formazione artistica si costruisce nel tempo grazie alla frequentazione di diverse scuole d'arte e maestri artisti contemporanei.

Franca Formis dipinge il suo amore per la natura che si percepisce in ogni pennellata, in ogni sfumatura, in ogni dipinto.

Nelle sue raccolte traspare il suo innato ottimismo e il suo amore per la bellezza, per la vita e per le emozioni che si provano guardando un tramonto o una spiaggia, un fiore o la riva di un fiume.

Gli elementi naturali vivono in ogni suo quadro esprimendo ciò che lei scorge osservandoli. Anche le nature morte inneggiano alla vita. Le sue pennellate sono forti e i colori decisi e rispecchiano la sua personalità vivace e autonoma.

Ogni raccolta, in modo sempre diverso, vuole catturare l'attenzione dell'osservatore tramite movimenti di colore che attirino l'occhio ma anche il cuore, le emozioni nascoste, la voglia di vivere.

La mostra è aperta al pubblico tutti i giorni dal lunedi al sabato, dalle ore 9 alle ore 12.

Pomeriggio previo appuntamento al numero 3357120878.