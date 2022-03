Week end dedicato a San Patrizio e al Festival dell Birra

San Patrizio e Festival dell Birra

Grazzano Visconti - Borgo Medievale

Sabato 19 e domenica 20 marzo

Un intero weekend dedicato a San Patrizio e al Festival della Birra!

Torna l’evento più verde dell'anno, insieme a una co-protagonista davvero eccezionale!

Cortevecchia si addobba a tema per accogliere i suoi ospiti e passare insieme un weekend di festeggiamenti.

Troverete tanti addobbi a tema e divertenti gadget

Fiumi della migliore birra artigianale

Street food per gustare ottimi piatti on the road

Banchi di vendita di prodotti artigianali

Sabato alle ore 20.30 - musica dal vivo con la band locale “I Cani della Biscia”

Domenica dalle 15.30 - parata a tema e banda musicale itinerante per le vie del Borgo

Un appuntamento imperdibile, dove le parole d’ordine sono divertimento, ottima birra e folklore!

Vi aspettiamo sabato dalle 11.00 alle 00.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.00

INGRESSO GRATUITO

L’intera manifestazione sarà svolta nel pieno rispetto delle norme vigenti relative alla situazione di emergenza legata al Covid-19

Per info: tipicoeventi@gmail.com Matteo 392 8582486