Incontro: il primo colonialismo italiano

Prosegue il ciclo di incontri di cultura generale intitolato "Il Novecento e l'attualità" organizzato dall'Unitre

presso la Società Filodrammatica Cremonese.

Giovedì 17 marzo alle ore 16

Gian Carlo Corada

terrà una lezione dal titolo

Il primo colonialismo italiano



Gian Carlo Corada, dopo la laurea in Lettere e Filosofia nel giugno 1974 presso l'Università degli Studi di Milano, è stato per due anni borsista presso il CNR. Si è dedicato all'insegnamento di Storia e Filosofia e poi di Lettere, in diversi Istituti superiori della provincia di Cremona tra i quali per ultimo il liceo scientifico Gaspare Aselli di Cremona.

Ha pubblicato saggi ed articoli incentrati in larga parte su autori e storia filosofico-politica.

Anche la storia della provincia di Cremona e della Lombardia è stata oggetto delle ricerche di Corada che spaziano dal Medioevo di Federico II, passando per Amedeo da Silva e gli amadeiti, le eresie della Cremona nel XVI secolo fino ai protagonisti del Novecento locale di Giuseppe Cappi, Guido Miglioli, Dante Bernamonti, Francesco Genala.

Ingresso con mascherina e green pass rafforzato.