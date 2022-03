Conferenza "Le piazza nelle stampe e nelle cartoline"

La Società Storica Cremonese, presieduta da Angela Bellardi, organizza un ciclo di conferenze per riflettere sul valore delle piazze, non solo dal punto di vista architettonico e urbanistico, ma andando in cerca del valore e delle trasformazioni che le piazze della città hanno subito nell'arco del tempo.

Una molteplicità di fonti (archivistiche, giornalistiche, fotografie e planimetrie, testimonianze orali ecc.) ci permetteranno, guidati da Sonia Tassini, di ricostruire uno spaccato di storia urbana incentrato sulle tante e varie connessioni esistenti tra cinque importanti elementi nodali dell’impianto cittadino, LE SUE ANTICHE PORTE, ed il tessuto insediativo circostante visto

Giovedì 17 marzo alle ore 21, unico incontro in presenza, Giovanni Fasani terrà una relazione dedicata alle piazze nelle stampe e nelle cartoline.

Per informazioni:

tel. 338 328 7971

societastorica@gmail.com

societastoricacremonese