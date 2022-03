Venerdì 18 marzo alle ore 21.00 in Sala Pietro da Cemmo del Centro Culturale Sant’Agostino l’Associazione Ipazia porterà a Crema Catalina Curceanu, prima ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ai Laboratori di Frascati.

La sua conferenza Il fascino e la stranezza delle stelle di neutroni sarà l’occasione non solo per parlare della struttura di questi affascinanti oggetti cosmici, ma anche di cosa voglia dire per una donna lavorare nell’ambito della ricerca scientifica ad alti livelli.

L'evento fa parte delle iniziative presentate dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Crema per celebrare la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna.

Ingresso libero. Mascherina FFP2 e Super Green Pass obbligatori.